POL-NI: Umweltverschmutzungen

An einem Feldweg in Bückeburg/Achum, "Am Flugplatz", sind gestern zwei entsorgte Multifunktionsdrucker aufgefunden worden.

Anwohner informierten die Polizei, die am Entsorgungsort Hinweise auf den wahrscheinlichen Verursacher aus Bückeburg finden konnten.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und wird in Kürze der Bußgeldbehörde des Landkreises Schaumburg zugeleitet.

Die weggeworfenen Drucker wurden vom Bauhof der Stadt Bückeburg kostenpflichtig beseitigt.

Auch das Fürstliche Forstamt beklagte gestern eine Müllentsorgung im Schaumburger Wald in Rusbend.

Im Waldstück an der Landesstraße 450 fand der Revierförster entsorgten Haus-und Restmüll.

Wie schon in Achum sind die Beamten auch hier fündig geworden und es ergaben sich mögliche Rückschlüsse auf den Umweltverschmutzer.

