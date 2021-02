Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgeklärte Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz Landesbergen

Am Freitag, 05. Februar 2021, befand sich eine 68jährige Landesbergerin in der Zeit zwischen 09.45h und 09.55h zum Einkaufen im Netto-Markt an der Langen Straße. Bei Rückkehr zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw Peugeot stellte sie einen frischen Unfallschaden am Heck hinten rechts fest. Sie informierte daraufhin die Polizei Stolzenau, welche die Unfallaufnahme durchführte. Durch deren Absuche auf dem Parkplatz konnte dann das verursachende Fahrzeug, ein Pkw Daimler, festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen Pkw einer 85jährigen Frau aus Landesbergen.

Diese hatte offenbar beim Versuch des Einparkens den Pkw der erstgenannten Frau berührt und beschädigt, ihren Wagen dann anderweitig abgestellt und sich nicht ausreichend um Mitteilung ihrer Unfallbeteiligung gekümmert. Die am Pkw der älteren Frau festgestellten Schäden an der Fahrzeugront links, korrespondierten mit denen am Peugeot. Als Gesamtschaden sind etwa 500 Euro anzunehmen.

Die Verursacherin muß sich nun hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

