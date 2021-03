Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zwei Radlader entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht zwischen Donnerstag, 12.03.2021, 16.30 Uhr, und Freitag, 12.03.2021, 07.00 Uhr, zwei Radlader der Marke Atlas. Beide Radlader waren verschlossen in der Bötzinger Straße in Freiburg abgestellt. Einer der Radlader befand sich auf einer, mit Bauzäunen abgesperrten Baustelle, der andere Bagger war am Farhbahnrand geparkt. Der Diebstahlschaden wird auf insgesamt rund 120.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Freiburg- Süd (Tel. 0761/ 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können.

