Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ungünstige Kettenreaktion

Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Circa 3.000 Euro Schaden, aufgeteilt auf zwei Geschädigte, ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Epe. Zunächst hatte ein Unbekannter eine Laterne umgefahren, die wiederum auf einen geparkten Wagen kippte. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu, entfernte sich der Verursacher. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 08.30 und 10.00 Uhr auf der Marie-Curie-Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

