Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld aus vergessener Handtasche gestohlen

Altena (ots)

Eine 53-jährige Altenaerin hat nach dem Einkauf am Samstag kurz vor 15 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße ihren Einkaufswagen ins Depot zurück geschoben und dabei ihre Handtasche am Wagen hängen gelassen. Eine Finderin brachte die Tasche gegen 15.25 Uhr zur Polizei. Nur wenige Minuten später meldete sich die Eigentümerin auf der Wache. Sie musste feststellen, dass das Bargeld aus der Börse fehlte. (cris)

