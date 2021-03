Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210316 - 0320 Frankfurt-Nordend: Dieb mit Kinderrad festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montag, den 15. März 2021, kam es im Nordend zur Festnahme eines 41-jährigen Mannes, der es auf ein Kinderfahrrad abgesehen hatte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete um kurz nach 18.00 Uhr, wie der spätere Beschuldigte ein Kinderfahrrad aus einem Hinterhof des Oeder Weg schob. Seine verdächtige Wahrnehmung meldete der Zeuge einer vorbeifahrenden Polizeistreife, welche kurz darauf den Mann noch in der Nähe festnehmen konnte. Das gestohlene Fahrrad konnte später dem glücklichen Besitzer, einem 10-Jährigen, und dessen Vater zurückgegeben werden. Für den 41-jährigen Beschuldigten, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

