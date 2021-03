Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210316 - 0318 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Zeugenaufruf nach Unfall

Frankfurt (ots)

(mc) Bereits am vergangenen Donnerstag (11. März 2021) stieß ein Radfahrer am U-Bahnsteig der Haltestelle Nieder-Eschbach in Richtung Bad Homburg eine Fußgängerin zu Boden und entfernte sich ohne nach dem Rechten zu sehen.

Er war männlich und mit einer Kapuze bekleidet. Mehr ist aktuell nicht vom Radfahrer bekannt. Er fuhr gegen 15.55 Uhr auf dem Bahnsteig an ihr vorbei, als er sie mit dem Fahrrad traf. Die 22-jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich an Ellenbogen, Knie und Schienbein. Statt sich zu kümmern, setzte der Unfallverursacher die Fahrt vor, ohne seinen Pflichten als Beteiligter am Unfall nachzukommen.

Das 14. Polizeirevier sucht Zeugen, die Hinweise zur Situation und dem Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -11400 zu melden.

