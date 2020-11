Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kerben - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

KerbenKerben (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020, zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Kerben (VG Maifeld) ein. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Täter brachen ein Fenster des Hauses auf und gelangen so in das Innere des Hauses. Die Zimmer wurden deliktstypisch durchsucht. Zum Stehlgut wird aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussage getroffen.

Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Kriminal- oder Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell