Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

MayenMayen (ots)

In der Zeit von Freitag den 30.10.2020 gegen 17:00 Uhr bis Samstag den 31.10.2020 gegen 12:00 Uhr, kam es in der Ostbahnhofstraße in Mayen zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Beschädigt wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW der Marke KIA.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

