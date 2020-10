Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

MayenMayen (ots)

Am 31.10.2020 wurde auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Mayen im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 17.05 Uhr ein dort geparkter PKW VW beschädigt. Vermutlich streifte ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein LKW oder ein Fahrzeug mit Pritschenaufbau den geparkten PKW. Dieser wurde dadurch am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.

