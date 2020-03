Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

VS) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer (25.03.2020)

Hüfingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 55-jährige Lenker eines Mountainbikes, der am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr die Hauptstraße im Bereich der historischen Altstadt befuhr und an der Einmündung der Kreuzstraße in die Hauptstraße mit dem Skoda Octavia einer 28-jährigen Pkw-Lenkerin kollidierte. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

