POL-IZ: 210224.2 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Alten Vorhafen Brunsbüttel

Am Dienstagmorgen ist es während eines Bunkervorganges im Alten Vorhafen in Brunsbüttel zu einem sogenannten Überläufer gekommen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein stufte die Verunreinigung als nicht bekämpfungswürdig ein, die Ermittlungen dauern an.

Gegen 07.30 Uhr erfolgte im Alten Vorhafen, Mole 1, das Bebunkern des Lotsenversetzbootes "Dithmarschen" mittels eines Tankwagens von Land aus. Dabei kam es zu einem Überläufer, und es gelangte eine geringe Menge, unter 1 Liter, Kraftstoff in den Nord-Ostsee-Kanal. Dadurch entstand ein leichter Film in der Größe von 10 Meter x 1 Meter auf der Wasseroberfläche. Das LKN.SH stufte die Gewässerverunreinigung als nicht bekämpfungswürdig ein.

Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel entnahmen eine Gewässerprobe sowie eine Vergleichsprobe zur Beweissicherung und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gewässerverunreinigung.

