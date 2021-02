Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210224.1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Bereich der Stör

Wewelsfleth (ots)

Am Dienstagvormittag ist es im Bereich der Peterswerft während Arbeiten am Tender "Mosel", Heimathafen Kiel, zu einem Überläufer beim Bunkern des Schmierölvorratstanks gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Nach ersten Ermittlungen gelangten gegen 10.50 Uhr während des Bunkerns mehr als zehn Liter Schmieröl in das Gewässer der Stör. Dadurch entstand ein Ölfilm in einer Größe von etwa 1000 m x 30 m. Eingesetzte Feuerwehren legten Ölsperren aus, um eine weitere Ausdehnung zu verhindern. Die zuständige Gefahrenabwehrbehörde wird vor Ort erscheinen, um weitere Maßnahmen bezüglich der Bekämpfung abzustimmen und in eigener Zuständigkeit zu übernehmen.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei entnahmen eine Gewässerprobe sowie eine Vergleichsprobe und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gewässerverunreinigung.

Merle Neufeld

