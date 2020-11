Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fahrer eines schwarzen 1er BMW gesucht

ReesRees (ots)

Am Mittwoch (18. November 2020) gegen 16:40 Uhr war eine 27-Jährige Autofahrerin mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Straße Am Damm in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gartenstraße kam von rechts ein PKW, der auf die Straße Am Damm abbog und dabei nach Aussage der 27-Jährigen die Kurve schnitt. Sie musste dem Wagen nach rechts ausweichen und touchierte mit ihrem Mercedes einen Gartenzaun. Es entstand ein Schaden an der A-Klasse. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Skulpturenpark fort - wohlmöglich hat er das Unfallgeschehen nicht wahrgenommen. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen 1er BMW mit Klever Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

