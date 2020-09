Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am gestrigen 21. September, zwischen 10.45 und 12.45 Uhr, in Bochum.

Drei noch unbekannte Kriminelle brachen in das Pfarrhaus an der Herner Straße 356 in Bochum Riemke ein.

Sie durchwühlten die Räume und flüchteten in Richtung Tippelsberger Straße.

Beschrieben wurden die Flüchtigen zwischen 15 und 20 Jahren, 170 bis 175 cm groß und mit normaler Statur. Einer trug einen Vollbart und eine schwarze Wollmütze. Ein zweiter Täter hatte schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

