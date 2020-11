Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Masche "Enkeltrick": Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck an Betrüger

StraelenStraelen (ots)

Opfer eines Telefonbetrügers wurde am Mittwoch (18. November 2020) eine 83-Jährige in Straelen. Sie erhielt vormittags den Anruf eines Mannes, der vorgab, ihr Neffe zu sein. Er habe vor, ein Haus zu kaufen und benötige dazu nun dringend Bargeld. Die Seniorin ging kurz darauf zu ihrer Bank und ließ sich einen niedrigen fünfstelligen Betrag auszahlen. In einem zweiten Anruf fragte ihr vermeintlicher Neffe auch noch nach Schmuck. Zudem versicherte der Mann, er würde das geliehene Geld schnellstmöglich zurückzahlen. Mit der 83-Jährigen vereinbarte er dann eine Übergabe. Da er selbst jedoch nicht kommen könnte, würde eine Bekannte von ihm das Geld entgegennehmen. So übergab die Seniorin letztlich gegen 13:00 Uhr auf der Walbecker Straße Bargeld und Schmuck an eine ihr unbekannte Frau. Die Abholerin sei etwa 30 Jahre alt gewesen und zwischen 1,60 und 1,65m groß. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und lange dunkle Haare. Zudem war die Frau auffällig stark geschminkt und trug unechte Wimpern. Vor dem Gesicht hatte sie eine Atemschutzmaske, zudem war sie bekleidet mit einer dunklen Jacke und Stiefeletten. Die Frau sprach hochdeutsch. Als sie das Geld entgegengenommen hatte, ging sie in Richtung Gelderner Straße davon. Später am Tag rief die Seniorin bei ihrer Bank an, um nach der erfolgten Rückzahlung ihres "Neffen" zu fragen. Die Bankangestellten verneinten dies jedoch und da bemerkte die ältere Dame, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Zeugenhinweise, etwa zu der beschriebenen "Läuferin", werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

