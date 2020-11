Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Versuchter und vollendeter Einbruchdiebstahl zum Nachteil einer Kranken- und Altenpflege ++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 13.11.2020, zwischen 19.00 Uhr und 20.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in die Räume einer Kranken- und Altenpflege in der Cloppenburger Straße. Es wurden Schränke aufgebrochen und ein Tresor angegangen. Zu einer Wegnahmehandlung kam es zunächst nicht. 1331834

In der Nacht zum 14.11.2020, Tatzeit 22.30 Uhr bis 05.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter erneut ein Fenster der Kranken- und Altenpflege auf und entwendeten diesmal den Tresor. Im Tresor befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. 1332246

