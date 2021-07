Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrt mit Drogen

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Ahaus ihren Wagen gesteuert. Polizeibeamte hatten die Frau kontrolliert, als sie in Alstätte den Grenzübergang Sandersküper nach Deutschland kommend passiert hatte. Sie gestand ein, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Zudem hatte sie eine geringe Menge Marihuana dabei. Die Beamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Zudem erhoben sie von der Niederländerin eine Sicherheitsleitung und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm der Fahrerin im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

