Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Am 27. Februar 2021 um 00:40 Uhr bewegte sich eine Fußstreife des Bundespolizeireviers Kaiserslautern im rückwärtigen Bereich vom Hauptbahnhof Kaiserslautern. Hierbei konnten sie im Hinterhof des Supermarktes Edeka eine Person erkennen, welche sich an dem Müllcontainer zu schaffen machte. Die Streife begab sich in Richtung der Person, diese ließ von dem Container ab als sie die Beamten bemerkte und kam auf diese zu. Dennoch bewiesen die Beamten den richtigen Riecher, denn sie forderten die Person auf ihnen zum Container zu folgen und unterzogen sie dort einer Personenkontrolle. Es konnten diverse Graffitis an dem Müllcontainer festgestellt werden, die aufgrund der Frische der Farbe gerade erst aufgebracht worden sein konnten. Auch waren Farbanhaftungen an den Händen des potentiellen Sprayers feststellbar. Die nachfolgende Durchsuchung ergab einen Fund von mehreren Farbstiften, diversen Sprühdosen, Sprühköpfen sowie Betäubungsmitteln. Zuständigkeitshalber erfolgte nach der Identitätsfeststellung die Übergabe des Sachverhaltes an die Kollegen der Landespolizei.

