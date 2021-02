Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei in Mainz hat viel zu tun...

Mainz (ots)

Am 23. Februar 2021 gegen 19:00 Uhr begann die Nachtschicht der Beamten des Bundespolizeireviers Mainz eigentlich ruhig; dies änderte sich kurze Zeit später schlagartig. Bei einer Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz mit mindestens 10 beteiligten Personen, unterstützten die Beamten die Landespolizei bei Personalienfeststellungen. Auch waren die Beamten mit zwei Widerständen konfrontiert, dabei mussten Zwangsmaßnahmen angedroht werden. Beim zweiten Widerstand wurde ein junger Beamter an seinem ersten Tag im Praktikum leicht verletzt, konnte allerdings seinen Dienst weiter fortsetzen. Ein weiterer Mann pöbelte alkoholisiert Reisende im Bahnhof an und wurde daraufhin des Bahnhofes verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück, um die Beamten lautstark zu einem Kampf "Mann gegen Mann" herauszufordern. Die Beamten behielten kühlen Kopf, nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn zu seiner Wohnstätte. Ein weiterer Mann hörte Stimmen und bat die Beamten um Hilfe; diese verständigten den Rettungsdienst, der den Patienten in die Uniklinik Mainz verbrachte. Anschließend staunten die Beamten nicht schlecht als ein 28-jähriger Mann ohne Fahrschein einen Zug benutzte. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholgerät eingesetzt, dass stolze 5 Promille anzeigte, wobei sich der Beschuldigte noch klar artikulieren konnte. Nicht nur, dass der Mann eine lebensgefährliche Alkoholkonzentration im Blut hatte, bei der Personalienfeststellung randalierte er in der Wache, so das ein Ausweislesegerät und eine Glasscheibe beschädigt wurden. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in die Klinik in Mainz gebracht. Neben weiteren Gewahrsamnahmen und einer Beleidigung zum Nachteil eines Beamten konnten die Beamten- bis auf den einen Fall - unverletzt nach einer arbeitsreichen Nacht wohlbehalten nach Hause zurückkehren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell