Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerrechtliches Überqueren an Bahnübergang zwischen Gensingen und Horrweiler führt zu Schnellbremsung

Mainz (ots)

Die Bundespolizei Kaiserslautern sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. Ein Zug musste am Montagmorgen, dem 8. Februar 2021, am Bahnübergang Gensingen-Horrweiler eine Schnellbremsung einleiten. Grund war ein Fahrzeug, welches den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranken überfuhr. Gegen 07:25 Uhr war das Fahrzeug auf der L420 von Gensingen nach Ockenheim unterwegs. Das Fahrzeug, ein orangefarbener Kleinbus mit Ladefläche, war mit mehreren Besen beladen. In dem amtlichen Kennzeichen könnte, nach Angaben eines Zeugen, die Ziffer "1" sowie der Buchstabe "B" vorkommen. An dem Bahnübergang stoppte der Wagen nicht vorschriftsgemäß vor der bereits gesenkten Halbschranke und dem roten Anhaltesignal, sondern umfuhr diese. Der Lokführer eines herannahenden Zuges erkannte den Wagen auf dem Bahnübergang und leitete eine Schnellbremsung ein. Das Fahrzeug überquerte den Bahnübergang nur wenige Meter vor dem Zug. Ein Zusammenstoß wurde nur durch die schnelle Reaktion des Lokführers verhindert. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer mit dem Wagen vom Tatort. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen können sich unter 0631-34073-0 zu melden.

