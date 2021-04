Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Getränkemarkt - Täter entwendeten Zigaretten

Kamen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29.04.2021) haben unbekannte Täter die Eingangstür eines zu einem Lebensmittelgeschäft gehörenden Getränkemarktes an der Lünener Straße aufgehebelt und sich so Zugang zum Ladenlokal verschafft.

Hier entwendeten sie eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln aus einem Regal im Kassenbereich.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

