POL-UN: Bergkamen - Diebstähle aus Kraftfahrzeugen - Täter hatten es auf BMW abgesehen

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (28.04.2021) haben unbekannte Täter nach bisher bekannten Meldungen fünf Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen, bzw. sich auf andere Weise Zugang zum PKW verschafft. Sie entwendeten daraus Lenkräder, Navigationsgeräte und Mittelkonsolen. Die Tatorte lagen in folgenden Straßen:

- Unter den Telgen (2 Taten) - Hermann-Löns-Straße - Uhlandstraße - Schöllerstraße

Wer hat in der Nacht Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

