Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bürogebäude - drei Täter entwendeten Fernseher

Unna (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (27.04.2021) hörte eine Reinigungskraft verdächtige Geräusche aus dem 2. Obergeschoss eines Bürogebäudes an der Dürerstraße. Als sie gegen 5.25 Uhr diese Etage betrat, konnte sie niemanden antreffen, sah aber noch beim Blick aus einem Fenster drei Männer, die mit einem großen blauen Karton in Richtung Massener Straße (Parkhaus) davonliefen.

Nach erste Ermittlungen haben die Unbekannten die Hauseingangstür aufgehebelt und aus einem Aufenthaltsraum in der 2. Etage einen großen Flachbildfernseher entwendet, den sie in einem blauen Karton, bisher ungeklärter Herkunft, antransportierten.

Die Tatverdächtigen sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und trugen FFP 2 Masken. Einer von ihnen sei kleiner als die anderen beiden gewesen.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

