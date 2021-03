Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren und Polizisten angegriffen

Eppelheim (ots)

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr griff ein betrunkener Autofahrer bei dessen Festnahme in der Werner-von-Braun-Straße die eingesetzten Polizeibeamten an. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte, da sie den augenscheinlich volltrunkenen 26-Jährigen an einer Tankstelle dabei beobachtete, wie dieser in sein Auto einstieg und davonfuhr. Eine Polizeistreife konnte den Mann schließlich in der Werner-von-Braun-Straße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Als der 26-Jährige zur Blutentnahme zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht werden sollte, schlug er auf die Polizisten ein. Nur durch die Unterstützung einer weiteren Streife gelang es den Beamten den Mann festzunehmen. Auf der Dienststelle beruhigte sich der 26-Jährige wieder und ließ sich eine Blutprobe entnehmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

