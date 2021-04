Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg/Unna - Warnung: Trickbetrüger rufen mit Telefonnummern der Polizei im Kreis Unna an

Fröndenberg/Unna (ots)

Der Polizei sind am Dienstag (27.04.2021) von mehreren Bürgerinnen und Bürgern aus Fröndenberg und Unna Anrufe von Trickbetrügern gemeldet worden. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus - und riefen teils sogar mit tatsächlich existierenden Nummern der Kreispolizeibehörde Unna an.

Ein wichtiger Hinweis: Die Täter nutzen eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen eine örtliche Telefonnummer erscheinen lässt - wie im aktuellen Fall Durchwahlen der Polizei im Kreis Unna. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

