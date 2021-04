Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Mofafahrer fuhr auf PKW auf

Holzwickede (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.04.2021) fuhr gegen 16.15 Uhr ein 73-jähriger Holzwickeder auf der Hauptstraße aus Richtung Nordstraße kommend. An einer Baustellenampel achtete er nicht auf den dort bei Rot anhaltenden PKW eines 28-jährigen Dortmunder und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Holzwickeder so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand zudem ein Sachschaden von insgesamt etwa 3 000 Euro.

