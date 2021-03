Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen: Polizei verzeichnet weitere Anrufstraftaten

Ludwigsburg (ots)

Im Landkreis Böblingen wurden im Laufe des Dienstags eine Vielzahl von Personen in Leonberg, Rutesheim und in Böblingen angerufen. Hierbei handelte es sich um Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter sowie Polizeibeamte ausgaben. In den überwiegenden Fällen gaukelten die Unbekannten den Angerufenen vor, das von ihrem Bankkonto ein höherer Geldbetrag abgebucht worden sei und dies nun geprüft werden müsse. Im Zuge dessen sollten sich die Personen allesamt mit einem Polizeikommissar in Stuttgart unter der Vorwahl 0090 in Verbindung setzen. Zwei der insgesamt 13 Personen tätigten diesen Anruf und darüber hinaus wurde in etlichen Fällen Kontakt zur Hausbank aufgenommen. Schlussendlich wurde die Betrugsmasche erkannt, keine persönlichen Daten an die Täter herausgegeben und die echte Polizei kontaktiert.

Bei drei weiteren Anrufstraftaten meldete sich ein Polizeikommissar aus Stuttgart und gaukelte den Personen vor, dass die Polizei eine Einbrechergruppierung festgenommen habe. Ferner ergaben sich Hinweise, dass die Wohnadressen der Angerufenen als mögliche weitere Einbruchziele infrage kämen. Die betroffenen Personen witterten jedoch die Betrugsmasche, gingen nicht weiter auf die Gespräche ein und verständigten im Nachgang ebenfalls die richtige Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu keinem finanziellen Schaden gekommen sein.

Die Polizei rät, auf keinen Fall während eines Telefongesprächs mit einem Unbekannten private Daten wie Bankkontodaten herauszugeben. Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen die Polizei über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

Mehr Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Informationen zum Thema "Betrug durch falsche Polizeibeamte" erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Erst gestern berichtete das Polizeipräsidium Ludwigsburg über die gleiche Betrugsmasche im Landkreis Ludwigsburg.

Hierzu wird auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4865152 verwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell