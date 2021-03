Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht nach einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr am Dienstag gegen 15:45 Uhr in der Straße "Am Stuttgarter Weg" in Markgröningen einen grau lackierten SUV mit Unfallschaden. Demnach fuhr eine 46-jährige Opel-Lenkerin die Straße entlang, als ihr der SUV in Richtung Münchinger Straße entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge seitlich miteinander und es wurde dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro am Opel verursacht. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz melden.

