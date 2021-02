Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 11.02.2021 - Ergänzung zur Pressemitteilung Brandstiftung und Sachbeschädigung (22.01.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz zum Verdacht der Brandstiftung und einer Vielzahl von Sachbeschädigungen in der Kirche in der Brühlstraße haben ergeben, dass der am Tattag vorläufig festgenommene 63-jährige Mann die Kirche betrat. Seinen Angaben zufolge führte der Anblick der leergeräumten Kirche zum Eindruck, das Kirchengebäude würde schon längere Zeit ohne kirchliche Nutzung sein. Dies habe bei ihm Empörung und Zerstörungswut hervorgerufen, weshalb er Gegenstände in der wegen der bevorstehenden Komplettsanierung fast leergeräumten Kirche zerstörte und ein kleines Feuer entfachte. Der 63-jährige wurde bereits am Tattag in eine Fachklinik gebracht. Der Gesamtschaden wird seitens der Pfarrgemeinde auf über 40.000 Euro beziffert.

Ursprüngliche Pressemitteilung:

Radolfzell, Lkrs KN) Brandstiftung und Sachbeschädigung (22.01.21)

Radolfzell Dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz wurde durch einen Zeugen über Notruf mitgeteilt, dass soeben eine männliche Person, in der Brühlstraße in Radolfzell bei der dortigen Kirche, einen Glaskasten mit einem Stein eingeschmissen und beschädigt habe. Durch eine Streifenbesatzung konnte der beobachtete 63-jährige Mann vor Ort festgenommen werden. Bei der weiteren Überprüfung vor Ort wurde innerhalb der Kirche eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Durch die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Radolfzell konnte ein kleines Feuer gelöscht werden. Innerhalb der Kirche kam es außerdem zu weiteren Sachbeschädigungen. Der Gesamtsachschaden konnte bislang nicht abschließend beziffert werden.

