Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet (10.02.2021)

Hilzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lenker eines grünen Lkw am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr auf der B314 begangen hat. Ein 37-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Singen, als nach seinen Angaben in der Steigung ein Lkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er wich daraufhin nach rechts aus und geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Anschließend übersteuerte er und schleuderte nach links in die neben der Fahrbahn befindliche Böschung. Ungerührt fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer weiter. An dem Opel entstand ein Sachschaden von über 4.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.

