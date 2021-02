Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmanndorf-Staad) Diebstahl von mehreren Pedelecs (10./11.02.2021)

Konstanz (ots)

Zwei schwarze Pedelecs der Marken "Univega Geo Light B" und "Raleigh Kent" im Gesamtwert von über 6.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Zandergasse aus einer Garage entwendet. Ebenfalls in der Nacht zwischen Mitternacht und 04.00 Uhr wurde in der Eichhornstraße ein E-Bike der Marke "Rotwild R.X + Trail" im Wert von rund 6.000 Euro aus einer Garage gestohlen. Ein Zusammenhang der Diebstähle kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Verdächtiges in den Straßen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell