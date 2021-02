Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Einbruch in Bäckerei (10.02.2021)

Stockach (ots)

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten einer Bäckerei in der Aachenstraße verschafft. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und entwendete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Nach kurzem Aufenthalt verließ der Unbekannte die Bäckerei wieder über das Fenster. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, bekleidet war er mit einer hellen Hose, hellen Sportschuhen, einer Winterjacke mit Kapuze und einer hellen Strickmütze. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

