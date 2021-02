Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (10.02.2021)

Eigeltingen (ots)

Abgeschleppt werden musste ein Daihatsu nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19.30 auf der B 14. Eine 61-jährige Frau fuhr von Tuttlingen in Richtung Stockach und kam kurz nach der Kreisgrenze vermutlich aufgrund schneeglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto. Mit Hilfe der eintreffenden Polizeibeamten konnte die Frau unverletzt aus dem Auto steigen. Der Daihatsu, an dem ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell