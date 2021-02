Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Schlägerei vor einem Einkaufsmarkt (10.02.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zu einer Auseinandersetzung vor einem Lebensmittelgeschäft in der Böhringerstraße zwischen vier Männern ist die Polizei am Mittwoch kurz nach 19 Uhr gerufen worden. Zwischen den Personen soll es in dem Einkaufsmarkt zu Provokationen und Streitigkeiten gekommen sein, die sich dann nach draußen vor den Haupteingang des Geschäftes verlagert hatten und dort schließlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endeten. Beamte des Polizeireviers konnten die vier Männer in der Nähe antreffen und deren Personalien feststellen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu informieren.

