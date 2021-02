Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Dübheim (Lkr. Tuttlingen) Telefonbetrug mit Bankdaten (9.2.2021)

Dübheim (ots)

Ein unbekannter Telefonbetrüger hat am Dienstag gegen 15 Uhr bei einer 66-jährigen Frau angerufen und mitgeteilt, dass er ein Mitarbeiter der Volksbank sei. Der Täter erfragte sensible Kundendaten und veranlasste daraufhin die Überweisung des Geldes auf ein fremdes Konto. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder vor derartigen Betrugsversuchen. Wenn Sie ein angeblicher Bankmitarbeiter unaufgefordert anruft, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und legen einfach auf. Geben Sie unter keinen Umständen private Daten wie Bank- oder Zugangsdaten heraus. Nähere Informationen finden Sie unter https:/ /www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps

