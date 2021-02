Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Zusammenstoß auf rutschiger Straße

Donaueschingen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es gestern gegen 17 Uhr im Bereich Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Durch die winterglatten Straßenverhältnisse konnte eine 18-Jährige nicht rechtzeitig bremsen, als sie von der Brühlstraße in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen wollte. Sie rutschte mit ihrem Toyota in die Friedrich-Ebert-Straße hinein. Dort war zu dieser Zeit ein 55-Jähriger aus Hüfingen kommend unterwegs. Dieser versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte aber einen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

