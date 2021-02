Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Eine leichtverletzte Person durch Auffahrunfall (10.02.2021)

Singen (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von über 5.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr auf der Friedinger Straße. Eine aus Richtung Beuron kommende 24-jährige Autofahrerin hielt verkehrsbedingt am Kreisverkehr Waldeckstraße / Am Posthalterswäldle an. Ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer kam vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto der Frau nicht mehr verhindern.

