Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

A81, Lkrs. KN) Aufgrund Eisglätte ins Schleudern geraten (10.02.2021)

Engen (ots)

Zum Glück keine Verletzten gab es bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der A 81. Eine 63-jährige Fahrerin eines BMW war auf der Autobahn von Engen kommend in Richtung Geisingen unterwegs, als sie kurz vor der Immensitzbrücke vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern kam und in die Leitplanke prallte. Zum Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es dabei nicht. Der BMW, an dem über 15.000 Euro Sachschaden entstand, musste im Anschluss abgeschleppt werden.

