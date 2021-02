Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

A81, Lkrs. KN) Lkw kippt auf Leitplanke (10.02.2021)

Gottmadingen (ots)

Sachschaden von über 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der A81 am Autobahnende bei Gottmadingen entstanden. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer verlor auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zugfahrzeug. Infolgedessen kippte der Lkw und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 28-jährige trug keine Verletzungen davon. Während der Bergung des Lkw durch einen Abschleppdienst war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen bis gegen 06.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell