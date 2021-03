Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag brach ein noch unbekannter Täter zwischen 13.20 Uhr und 21.40 Uhr in eine Wohnung im Brahmsweg in Ludwigsburg ein. Der Dieb verschaffte sich vermutlich zunächst Zugang zum Balkon im ersten Obergeschoss und hebelte die Balkontür auf. Im Innern der Wohnung durchsuchte er diverse Möbelstücke und fand hierbei Schmuck und Bargeld auf. Das Diebesgut wird auf einen Wert von mehreren tausend Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell