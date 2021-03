Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: zwei Jungen auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Zwei 13 und 14 Jahre alten Jungen wurden am Dienstagnachmittag von der Polizei auf frischer Tat in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburger Westen ertappt. Die beiden hatten sich unberechtigt auf das umzäunte Gelände einer ehemaligen Schule begeben und versucht das Dach zu erreichen. Hierzu nahmen sie die Feuertreppe. Der Zugang zum Dach wurde ihnen jedoch durch eine gesicherte Tür versperrt. Während sie das Schloss zu knacken versuchten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Gegen 15.30 Uhr konnten die Beamten die beiden Jungen überraschen. Das zur Tatausführung benutzte Klappwerkzeug wurde beschlagnahmt. Das Kind und der Jugendliche wurden anschließend Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

