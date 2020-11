POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti an Spielplatz in den Burggärten Mayen - Zeugenaufruf

Polizeidirektion Mayen

In der Zeit vom 13. bis 15. November 2020 wurden die erst kürzlich in den Burggärten (Nähe Genovevaburg) in Mayen aufgestellten Spielgeräte durch unbekannte Täter mit diversen Graffiti besprüht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

