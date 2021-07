Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Elektroräder entwendet

Borken (ots)

Zwei Pedelecs gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Burlo. Um an ihre Beute zu kommen, waren die Täter gewaltsam in die Garage eines Wohnhauses an der Sperlingstraße eingedrungen. Die schwarzen Zweiräder der Marke Kalkhoff hatten verschlossen darin gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

