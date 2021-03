Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen (ots)

Am 13.03.2021, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter Pkw Renault vorne links beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher unerkannt in unbekannte Richtung. Durch den roten Fremdlack an dem beschädigten Pkw dürfte der Flüchtige mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sein. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell