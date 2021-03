Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hagen (ots)

In der Nacht zum 14.03.2021, gegen 02:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer hilflosen Person in der Bahnhofstraße in Hagen gerufen. Offensichtlich war die Person wegen des Alkoholisierungsgrades gestürzt. Zur Identitätsfeststellung sollte der 21jährige Hagener nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hierbei wurde der Beamte plötzlich am Arm gegriffen und beleidigt. Zudem spuckte der Hagener nach dem Polizisten. Durch Schlagen und Treten versuchte er, die weitere Kontrolle zu Verhindern. Zur Verhinderung der Widerstands-handlungen und zur Gesundheitsüberprüfung wurde er in gefesseltem Zustand einem Krankenhaus zugeführt. Auch dort spuckte er auf die Trage und den Fußboden. Mit bescheinigter Gewahrsamsfähigkeit und Spuckhaube wurde der Störer dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort versuchte er auch noch, einen Beamten zu beißen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Alle Polizisten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell