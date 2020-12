Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gewächshaus bei Unfall beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch (23.12.2020) oder am Donnerstag (24.12.2020) bei einem Verkehrsunfall an der Feuerbacher-Tal-Straße ein Gewächshaus beschädigt und ist anschließend davongefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein Autofahrer zwischen Mittwochabend, 19.50 Uhr und Donnerstagmorgen, 04.15 Uhr, mit einem Fahrzeug gegen das am Straßenrand befindliche Gewächshaus und beschädigte es dadurch massiv. Der Schaden am Gewächshaus wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell