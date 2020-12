Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wertgegenstände aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (26.12.2020) Wertgegenstände aus einem Audi gestohlen, der in der Straße An der Burg geparkt war. Die Täter gelangten zwischen Freitagabend, 23.00 Uhr und Samstagvormittag, 10.45 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise in den Innenraum des Wagens. Sie stahlen Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Der 65 Jahre alte Besitzer fand die Gegenstände unweit des Fahrzeuges im Bereich des Feuerbacher Wegs wieder. Das Bargeld fehlt weiterhin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

