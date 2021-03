Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken bei Rot gefahren

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen stoppte eine Polizeistreife auf der Wehringhauser Straße einen betrunkenen Autofahrer. Gegen 02.05 Uhr war den Beamten ein Pkw aufgefallen, der sehr zügig auf der Bahnhofshinterfahrung unterwegs war. Zuvor war der Wagen an der Eckeseyer Straße trotz Rotlicht zeigender Ampel abgebogen. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 39-jährige Fahrer offenbar stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (tf)

