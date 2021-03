Polizei Hagen

POL-HA: Briefkästen in Mehrfamilienhaus beschädigt

Hagen (ots)

In der Weißenburger Straße haben Unbekannte Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Eine 54-Jährige meldete der Polizei die Sachbeschädigung am Donnerstag gegen 22:20 Uhr. Sie habe zwei Männer durch ihren Türspion beobachtet und dabei gesehen, wie einer der Unbekannten lachend mehrere Briefkästen mit der Faust einschlug. Sie konnte die Person, die auf die Briefkästen einschlug, wie folgt beschreiben: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, zierliche Gestalt und schwarz bekleidet. Der Begleiter sei männlich, zwischen 30-45 Jahre alt und kräftig gewesen. An vier betroffenen Briefkästen stellte die Polizei tiefe Eindellungen in den Türen fest. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

